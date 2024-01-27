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منتخب تونس يحصد البرونزية في أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب تونس الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية لكرة اليد، بعد انتصاره على منتخب الرأس الاخضر بنتيجه ٢٨/٣٥.

وسيطرت نسور قرطاج على مجريات المباراة منذ البداية، وأنتهى الشوط الاول بتقدم تونس بنتيجه ١٣/٢٠ و بفارق ٧ اهداف اعطت الافضليه لنسور قرطاج في النهاية لحصد المركز الثالث بالبطولة الافريقية السادسة و العشرون، لتكون تونس قد حصلت علي ١٠ ذهبيات و ٨ فضيات و ٧ برونزيات خلال المشوار الافريقي.

منتخب تونس

وضمن منتخب تونس التواجد في الملحق الأوروبي لتصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بينما سينتظر الرأس الاخضر صاحب المركز الرابع مفاجأة من الجزائر لكي يدخل الملحق مع تونس.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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