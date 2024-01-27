خطوة واحدة تفصل لاعب الأهلي السابق عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب محمد حمدي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي السابق، من الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الصفوف.

وفسخ أحمد حمدي عقده مع فريق مونتريال الكندي، خلال الفترة الماضية، وأصبح لاعب فري حاليا، ومن حقه الانتقال لأي نادي مجانا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن أحمد حمدي أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي الزمالك، للانتقال إليه خلال الفترة الحالية، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وأوضح المصدر، أن أحمد حمدي أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال لنادي الزمالك، بعدما اتفق الطرفان على جميع الشروط ويتبقى توقيع العقود فقط، وسوف تتم خلال الساعات المقبلة.

ويعمل نادي الزمالك حاليا، على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، بعدما نجح بشكل رسمي في حل أزمة القيد، وسداد المديونيات الخارجية.

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