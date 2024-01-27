تصريحات المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مباراة الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بجانب مروان عطية، المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات فيتوريا ومروان عطية.

روي فيتوريا

-أي مدرب في العالم يتمنى وجود محمد صلاح لأنه لاعب كبير

-خروج الجزائر وتونس مفاجأة كبيرة، ونعمل على الفوز والتأهل للأدوار التالية

-أحترم جميع اللاعبين والفرق ولكننا مستعدون للفوز.

-نعاني من إصابات غريبة منذ اليوم الأول حتى "عامل المهمات" فقدناه للإصابة.

-لا أحب الخسارة ونلعب دائما للفوز ولكن يلازمنا سوء الحظ.

-كل المباريات مهمة وصعبة ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون.

-نعمل على تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو.

-كنا الأفضل في معظم المباريات.

تصريحات مروان عطية

-لا توجد مباراة سهلة ونحن جاهزون للفوز على الكونغو.

-مباراة الغد صعبة ولكننا جاهزون ونبذل قصارى جهدنا.

-واثقون في أنفسنا وقادرون على تحقيق الفوز والتقدم نحو الأدوار التالية.

-غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع فهو لاعب كبير وقدوة لنا في الملعب وخارجه.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية، غدا الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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