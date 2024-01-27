بطولة فرنسا: ليون المأزوم يضمّ المخضرم ماتيتش

الرياص - اسماء السيد - ليون: تعاقد ليون المأزوم في الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت مع لاعب الوسط المخضرم الصربي نيمانيا ماتيتش، قادماً من رين مقابل 2.8 مليون دولار أميركي.

وكان اللاعب البالغ 35 عاماً والذي حمل ألوان تشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين سابقاً، قد انتقل إلى رين من روما الإيطالي مطلع الموسم.

وقال ليون الذي يواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية ان اللاعب الفارع الطول (1.94 م) وقع عقدا لغاية حزيران (يونيو) 2026 "يشعر ليون بسعادة غامرة لضم لاعب يملك شخصية وخبرة مميزتين".

وأحرز ساعد الدفاع لقب الدوري الإنكليزي مع تشلسي والبرتغالي مع بنفيكا. لعب 13 مباراة هذا الموسم مع رين الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الفرنسي لكرة القدم.