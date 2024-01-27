أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس التحدي بدبي ويضرب موعدا مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى نهائي كأس التحدي بدبي، بعد تحقيق الانتصار على ووهان ثري الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في دور نصف نهائي كأس نصف نهائي البطولة الودية المقامة في دبي.

أحرز فريق ووهان الصيني هدف التقدم مبكرا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يسجل سميحان النابت هدف التعديل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

قبل أن يسجل الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة لصالح الأهلي، قبل أن يضيف فهد الرشيدي الهدف الثالث في الدقيقة 78 لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع أهلي جدة في نهائي بطولة كأس التحدي بدبي، ومن المقرر لها غدا الأحد.

