بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على نظيره أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم ألكساندر بافلوفيتش في المباراة لبايرن ميونخ في الدقيقة 23، بينما ضاعف زميله ألفونسو ديفيز النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم البفاري 2/0.

فيما قلص ديميروفيتش النتيجة لأوجسبورج في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني من المباراة، فيما سجل هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 58.

وعاد ديميروفيتش ويحرز الهدف الثاني لأوجسبورج من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة بـ 48 نقطة، فيما يتجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 21 في المركز الـ 12.