شاهد هدف مابولولو في شباك ناميبيا بأمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم الأنجولي مابولولو في تسجيل هدف منتخب بلاده الثالث في مرمى ناميبيا، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

جاء هدف مابولولو في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي نجح خلالها المنتخب الأنجولي في السيطرة عليها من البداية.

شاهد.. هدف مابولولو في شباك ناميبيا

هدفي منتخب أنجولا الشوط الأول

وكان المنتخب الأنجولي قد تقدم بهدفين نظيفين عن طريق اللاعب مووندو دالا، حيث سجل هدفين في الدقائق 38، و42 من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما تعرض ثنائي من المنتخبين للطرد خلال الشوط الأول، حيث حصل الأنجولي نيبلو على بطاقة حمراء في الدقيقة 17، بينما تلقى الناميبي لوبيني هاوكو نجو على نفس البطاقة في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الأنجولي قد بدأ المباراة، بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أديلسون دا كروز.

الدفاع: إديي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتا، أنطونيو فيلكس.

خط الوسط: فريدي، كافومانا، استريلا.

خط الهجوم: جيلسون، ديفي فييرا، مابولولو.