يحيى خالد يعلق على تتويج مصر ببطولة أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - علق يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد على تتويج الفراعنة ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في التاريخ على حساب منتخب الجزائر.

وقال يحيى خالد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "متعة كبيرة أن تلعب في أرضك والصالة ممتلئة، سعداء جدًا، قلنا للاعبين يجب أن نفرح لأن هذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا".

وأضاف: "نبذل أقصى مجهود لنا، من طوكيو لـ باريس، وإن شاء الله فريق كرة اليد سيظل يستهدف أكبر طموح".

وتأهل منتخب مصر بهذا الفوز إلى أولمبياد باريس 2024 في الصيف المقبل كما سبق وأن تأهل إلى بطولة العالم 2025 والمنتظر أن تقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.