برشلونة يخسر بخماسية أمام فياريال في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية من نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم لحساب منافسات الدوري الاسباني.

افتتح المهاجم الدولي الاسباني جيرارد مورينو أهداف المباراة في الدقيقة 41، لصالح فياريال وتقدم الغواصات بهدف ثان من توقيع إلياس أخوماش في الدقيقة 54، قبل أن يعود برشلونة بثلاثة أهداف متتالية بتوقيع كل من إلكاي جوندوجان في الدقيقة 60 وبيدري في الدقيقة 68 ومدافع فياريال إريك بايلي بهدف عكسي في الدقيقة 70.

وتعادل فياريال عن طريق جونزالو جويديس في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 90+9 سجل فياريال هدفا عبر لاعبه ألكسندر سورلوث، وفي الدقيقة 90+11 سجل اللاعب خوسيه لويس موراليس الهدف الخامس للغواصات الصفراء لينتهي اللقاء 5-3.

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3 وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 29، فيما يأتى فياريال فى المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: إينياكي يبنا/ الدفاع: رونالد أراوخو، كريستنسن، كوندي/ الوسط: روميو، دي يونج، جوندوجان، فورت/ الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال.