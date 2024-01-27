مفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوميز مازالت مستمره

ياسر رشاد - القاهرة - طلب الحصول على ٧٠ ألف دولار راتب شهرى

السبت 27/يناير/2024 - 10:01 م 1/27/2024 10:01:33 PM

وأفادت التقارير أن البرتغالى جوزيه جوميز طلب الحصول على 70 ألف دولار من أجل التوقيع لنادي الزمالك، إلا أن المفاوضات مازالت جارية، في ظل المفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فني أبرزهم البلجيكي كارل هوفكنز المدير الفني السابق لكلوب بروج.

جوزيه مانويل مارتينز جوميز، يبلغ من العمر 53 عامًا سبق له قيادة اندية ريدينج الإنجليزي و ألميريا الإسباني و مارتيميو و ريو افى و مورينسى وافيس وتشافيس البرتغاليين و قاد أندية عربية اهلى جده و التعاون فى السعوديه وبنى ياس فى الامارات.

إدارة الزمالك الجديده حصلت على الضؤ الاخضر بعدما استشارت جوزيفالدو فيريرا الذى أكد مدى جودة و احترافية مساعده السابق جوميز.