أنجولا تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل المنتخب الأنجولي لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما حقق الفوز على نظيره الناميبي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

تفاصيل مباراة أنجولا وناميبيا

تقدمت أنجولا في المباراة عن طريق اللاعب مووندو دالا بهدفين في الدقائق 38، و42 من عمر الشوط الأول من المباراة، فيما مواطنه مابولولو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وحصل أنجولا وناميبيا على بطاقة حمراء خلال الشوط الأول، حيث تعرض الأنجولي نيبلو للطرد في الدقيقة 17، فيما طُرد اللاعب الناميبي لوبيني هاوكو نجو في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأنجولي الفائز من مواجهة نيجيريا والكاميرون المرتقبة، في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا 2023، وستقام المباراة مساء يوم الجمعة القادمة.

مابولولو

وبدأ المنتخب الأنجولي قد بدأ المباراة، بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أديلسون دا كروز.

الدفاع: إديي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتا، أنطونيو فيلكس.

خط الوسط: فريدي، كافومانا، استريلا.

خط الهجوم: جيلسون، ديفي فييرا، مابولولو.