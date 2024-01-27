أنشيلوتي يعادل رقم زيدان في الدوري الإسباني

قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، فريقه للفوز على حساب لاس بالماس ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني 2023 – 2024.

فاز ريال مدريد على نظيره لاس بالماس 2-1، اليوم السبت، في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في مرمى نظيره لاس بالماس كلًا من، فينسيوس جونيور في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 84 سجل تشواميني البديل هدف الفوز بضربة رأس من ارتقاء لأعلى إثر ركلة ركنية نفذها توني كروس.

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وعادل أنشيلوتي، رقم الفرنسي زين الدين زيدان في عدد مباريات الفوز مع الملكي بالدوري الإسباني بـ 124 انتصارًا، بينما الرقم القياسي مسجل لـ ميجيل مونوث 257 فوز.

وبذلك الفوز تقدم ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يواجه سيلتا فيجو الأحد.