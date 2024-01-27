الاتحاد يطلب ضم نجم الشباب مقابل جروهي ورومارينيو

يستهدف نادي الاتحاد السعودي حسم صفقة عالمية من صفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع البلجيكي كاراسكو نجم فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن نادي الاتحاد السعودي طلب الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي كاراسكو، مقابل التخلي عن جروهي ورومارينيو في الميركاتو الشتوي الحالي.

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ورفضت إدارة نادي الشباب طلب الاتحاد، وأكدت أن البلجيكي ليس للبيع نهائيًا.

ويسعى نادي الاتحاد إلى الحصول على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الحالي، بينما لم تعلن الإدارة حتى الآن عن أي تعاقد جديد.

ويحتل نادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 28 نقطة بعد مرور 19 جولة من البطولة.