حكم مصري لتقنية الفيديو في قمة السنغال وكوت ديفوار بـ كأس أفريقيا 2023

يظهر التحكيم المصري في لقاءات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة الحالية حتى 11 فبراير المقبل.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تعيين محمود عاشور مساعد أول لحكم تقنية الفيديو في مباراة السنغال ضد كوت ديفوار.

وستقام مباراة السنغال ضد كوت ديفوار في تمام العاشرة مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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ويدير مباراة السنغال ضد كوت ديفوار الجابوني بير أتشو، على أن يعاونه مواطنه بوريس ديستجو مساعد أول، والكاميرونية كارين فومو مساعد ثاني، والمغربية بشرى كاربوني حكمًا رابعًا.

وتم إسناد تقنية الفيديو لـ ماريا ريفيت من موريشيوس، الأنجولي لوبيز أوليفيرا مساعد A VAR 2.

وفي سياق أخر، حددت اللجنة صافرة مصرية لإدارة مباراة كاب فيردي ضد موريتانيا، والتي يديرها محمد عادل على الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، والإيفواي نوح أتارا مساعد ثاني، بالإضافة إلى البوروندي باسيفيك ندابيها حكمًا رابعًا، ويظهر محمود البنا كمساعد لحكم الفيديو