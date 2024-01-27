ترتيب مابولولو في قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد:

تمكن نجم المنتخب الأنجولي ونادي الاتحاد السكندري مابولولو، من إحراز الهدف الثالث للمنتخب الأنجولي، في مرمى منتخب ناميبيا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وبهذا الهدف تمكن نجم المنتخب الأنجولي، في الارتقاء إلى المركز الثالث بقائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف متساوياً، مع كلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري، الجزائري بغداد بونجاح.

وكان مابولولو، قد نجح في إحراز هدفين خلال منافسات دور المجموعات بالبطولة، أمام كلا من " الجزائر، بوركينا فاسو".