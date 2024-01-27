كأس أمم أفريقيا: أنغولا تنهي مغامرة ناميبيا وتبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - بواكيه (ساحل العاج): أنهت أنغولا مغامرة ناميبيا عندما تغلبت عليها بثلاثية نظيفة السبت على ملعب السلام في مدينة بواكيه أمام 28663 متفرجاً في ثمن نهائي كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج، وباتت أول المتأهلين الى ربع النهائي.

وفرض مهاجم الوكرة القطري جاسينتو "جيلسون" مووندو دالا نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (38 و42)، ثم صنع الثالث لمهاجم الاتحاد السكندري المصري مابولولو (66)، وساهم في بلوغ منتخب بلاده الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 اثر طرد حارس مرماه نيبلو للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، ربع النهائي للمرة الثالثة في تسع مشاركات حتى الآن، بعد 2008 في غانا و2010 على ارضه.

ورفع دالا رصيده الى اربعة اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين، معادلا إنجاز مواطنه مانوتشو في نسخة 2008، فيما سجل مابولولو هدفه الثالث ولحق بمهاجمي المنتخبين المصري مصطفى محمد والجزائري بغداد بونجاح الى المركز الثالث.

وأنهت أنغولا مغامرة ناميبيا التي لعبت بدورها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بطرد مدافعها لوبيني هاوكونغو لتلقيه الانذار الثاني، في أول ثمن نهائي في رابع مشاركة لها بعدما فجرت المفاجأة بفوزها على تونس 1 0 وتعادلها مع مالي في الجولتين الاولى والثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الأول.

وهو الفوز الثالث لانغولا في النسخة الحالية والثالث تواليا بعد الاول على موريتانيا 3 2 والثاني على بوركينا فاسو 2 0 في الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، مقابل تعادل واحد كان في المباراة الافتتاحية مع الجزائر 1 1.

وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها القارية تسجل أنغولا هدفين في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية.

وتلتقي أنغولا في ربع النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في العاصمة أبيدجان مع الفائز في القمة النارية المقررة لاحقا بين نيجيريا والكاميرون.

وتبادل المنتخبان السيطرة في الشوط الأول مع أفضلية نسبية للمنتخب الناميبي، ومن أول فرصة حقيقية خطف بوثيل موزوي الكرة من المدافع كيالوندا غاسبار وحاول لعبها ساقطة من فوق الحارس نيبلو الذي صدها بيديه خارج منطقة الجزاء حارماً منتخب "المحاربون الشجعان" من افتتاح التسجيل، فمنحه الحكم الموريتاني دحان بيدا بطاقة حمراء مباشرة (18).

ونجح الحارس البديل أنطونيو سينيوري في أول اختبار عندما تصدى ببراعة للركلة الحرة المباشرة التي نفذها ديون هوتو (23).

وواصل الناميبيون سعيهم لاستغلال النقص العددي، وصدّ سينيوري رأسية بعيدة لبيثويل موزيو مبقياً على نظافة شباكه (36).

وتمكن منتخب "الظبيان" من الوصول الى الشباك الناميبية بالرغم من النقص العددي إثر هجمة مرتدة قادها جيلبرتو الذي مرر كرة بينية الى فريدي ومنه عرضية أمام المرمى الى دالا، فأودعها في الشباك (38).

وتعادل الفريقان عددياً بعدما أشهر الحكم الانذار الثاني لهاوكونغو اثر تدخل عنيف على مابولولو (41)، ولعب فريدي الركلة الحرة المباشرة عرضية تابعها دالا برأسه في قلب المرمى (42).

استغلال الفرصة

وضغط الناميبيون مع بداية الشوط الثاني من أجل تدارك الموقف، وكان مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بيتر شالوليلي مصدر الخطورة وسدد كرة من مشارف المنطقة علت العارضة (49). وهدد نغيرو كاتوا المرمى الأنغولي أيضاً إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى (52).

واستغلت انغولا الاندفاع الهجومي لناميبيا وأضافت الهدف الثالث من هجمة مرتدة عندما انطلق دالا ومرر الكرة الى مابولولو الذي سددها أرضية استقرت الى يمين الحارس كازابوا (66).

وحاول شالوليلي مجدداً، إلا أن رأسيته هزت الشباك الجانبية من الخارج (68)، وصد الحارس الناميبي رأسية جوناثان بواتو ببراعة (72).