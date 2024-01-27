الفار يلغي هدف نيجيريا الأول أمام الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت تقنية الفيديو “فار” هدفًا لمنتخب نيجيريا أمام الكاميرون، في المواجهة المقامة بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل لمنتخب نيجيريا، "سيمي أجاي" في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول للمباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم المغربي رضوان جيد الذي يدير اللقاء عاد إلى تقنية الفار، ليتم إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على لاعب منتخب نيجيريا.

تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.