منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة الكونغو غداً في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، عن ارتداء المنتخب المصري لزيه التقليدي في المباراة، المكون من القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجوارب السوداء.

وتقرر أن يرتدي منتخب الكونغو الديمقراطية الطاقم الأزرق الكامل.

وستنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " لوران بوكو" بكوت ديفوار.

ويلاقي الفائز من مباراة المنتخب المصري والكونغو الديمقراطية، الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا، التي سوف تقام غداً في تمام الساعة السابعة مساءً.