بعد التتويج بالتاسعة.. أبرز إنجازات منتخب مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من التتويج بلقبه التاسع ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بمصر، بعد الفوز في المباراة النهائية، على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 29 – 21، في المباراة التي جمعت بينهما على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وبذلك تمكن المنتخب المصري، من حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق وأن تأهل في 7 مناسبات من قبل، أعوام: " 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020 ".

وكان الإنجاز الأكبر للفراعنة في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد، هو الحصول على المركز الثالث في نسختي 1996، 2008.

ويملك المنتخب المصري لكرة اليد الكثير من الإنجازات، على المستوى القاري، حيث سبق أن توج بلقب بطولة أمم أفريقيا في 8 مناسبات سابقة، أعوام " 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022".

وحصد المنتخب المصري مركز الوصافة في هذه البطولة 6 مرات، وحصل على المركز الثالث في مثلهما.