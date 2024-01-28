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نيجيريا تتقدم على الكاميرون في الشوط الأول بكأس الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

انتهى منذ قليل الشوط الأول بين منتخبي نيجيريا والكاميرون، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتمكن المنتخب النيجيري، من إنهاء الشوط الأول في اللقاء لصالحه، حيث أحرز لاعب المنتخب النيجيري فيكتور أوسمين هدف التقدم " للنسور" في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، لينهي الشوط بتقدم منتخب بلاده بهدف دون مقابل.

ويلقي الفائز من هذه المباراة، منتخب أنجولا، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الناميبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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