الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توسعة

باشر أحد الأندية أعمال توسعة لمنشآته الخاصة بالألعاب الفردية لاستيعاب الإقبال الكبير من الرياضيين الراغبين في التحول إلى أبطال في رياضاتهم المحببة، ما يعكس تميز الدور الرياضي والمجتمعي للنادي، خصوصاً بعد أن حقق درع التفوق العام في أكثر من رياضة هذا الموسم.

توصية

تدرس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين التوصية المقدمة من مدرب الفريق بالاستغناء عن خدمات لاعب أجنبي، كان النادي قد تعاقد معه في بداية الموسم الحالي، لكنه لم يقدم المردود الفني المطلوب، بل ظل يجلس على دكة البدلاء في معظم المباريات السابقة للفريق في الدوري.

جلسة

كشف مقربون من مسؤول إداري بارز بأحد أندية دوري المحترفين عن سعيه لعقد جلسة مع عدد محدود من جمهور النادي لإطلاعهم على الخطوات التي تقوم بها إدارة النادي لتحسين وضع الفريق، وذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من جمهور الفريق، بعد تراجع نتائجه في الدوري.