ريال مدريد يستعيد الصدارة بالفوز على لاس بالماس



واصل ريال مدريد نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني بعدما استعاد الصدارة بفوزه على لاس بالماس.

وانتصر ريال مدريد على مضيفه لاس بالماس بعد مباراة معقدة 2-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان الأداء متوازناً في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بعدما فشل أي من الفريقين في هز الشباك.



وأتى الهدف الأول من صاحب الأرض بفضل خافيير مونوز بعد ثمان دقائق من انطلاق الشوط الثاني.



وأدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل عقب كرة من الفرنسي كامافينغا (65).



وظهرت شخصية ريال مدريد القوية مجدداً في الدقائق الأخيرة عندما سجّل له الفرنسي تشواميني هدف التقدم قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن جيرونا الذي تراجع للمركز الثاني بينما توقف رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

(بي ان سبورت)