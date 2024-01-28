بعد الخسارة أمام فياريال.. تشافي يقرر مغادرة برشلونة نهاية الموسم

المنامة - ياسر ابراهيم - قرّر تشافي مغادرة نادي برشلونة بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام فياريال.

وتعرّض تشافي للكثير من الضغوط هذا الموسم خاصة وأنّ الفريق لم يقدم المستوى المأمول، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني حالياً.



وقال تشافي في تصريحات نقلها برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "أريد الإعلان أنني في الثلاثين من حزيران/يونيو لن استمر كمدرب لنادي برشلونة، أعتقد بأنّ الوضع يحتاج إلى تغيير، لا يمكن أن أسمح بالوضع الحالي".



ويبتعد برشلونة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر بعدما تجمد رصيده عند 44 نقطة إثر الخسارة أمام فياريال السبت 5-3.

