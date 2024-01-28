موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

حسم منتخب نيجيريا تأهله رسميًا إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الإطاحة بنظيره الكاميرون، من الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيليكس بوانيي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدفي نيجيريا في شباك الكاميرون المهاجم أديمولا لوكمان في الدقائق 36، 90 من عمر المباراة.

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وشهدت المباراة هدفًا ملغيًا لصالح نيجيريا في الدقيقة 9 عبر المدافع سيمي أجاي من خلال كرة أمام المرمى سددها بقوة في الشباك.

موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم أفريقيا

وضرب منتخب نيجيريا موعدًا مع نظيره أنجولا في دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وستقام مباراة نيجيريا ضد أنجولا يوم 2 فبراير المقبل على ملعب “هوفويه بوانيه” في مدينة أبيدجان بـ كوت ديفوار في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.