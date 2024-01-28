"تكريم شفهي".. أين ذهبت جائزة نجم منتخب مصر أفضل جناح بكأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - توج أحمد هشام الشهير بـ "سيسا" نجم الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل جناح أيسر في البطولة التي انتهت اليوم السبت بفوز الفراعنة بالكأس .

فاز منتخب مصر على نظيره الجزائر بنتيجة 29-21، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي أقيمت اليوم السبت، ليتوج بالكأس ويتأهل لأولمبياد باريس.

وواجه "سيسا" موقفًا غير معتاد عندما أعلن المذيع الداخلي فوزه بجائزة أفضل جناح أيسر في البطولة ولكنه لم يتسلم الدرع المخصص له على عكس أقرانه الذين توجوا بجوائز الأفضل,

وحصد يحيى خالد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن ويحيى الدرع جائزة أفضل ظهير أيسر وهادجي صادق لاعب منتخب الجزائر أفضل صانع ألعاب، والتونسي بن عبدالله أفضل ظهير أيمن.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الجائزة المخصصة لسيسا لم تكن موجودة أثناء مراسم توزيع الجوائز ولكن الاتحاد الأفريقي تدارك الأمر وأرسل الدرع لنجم الأهلي ومنتخب مصر عقب مراسم توزيع الجوائز .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن جائزتي محمد ممدوح هاشم قائد الفراعنة وزميله أحمد عادل هداف البطولة قدمت من الشركة الراعية وليس الاتحاد الأفريقي.

وحقق منتخب مصر لقب أمم إفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه بالفوز على الجزائر.