"على طريقة زيدان وسونج".. منتخب نيجيريا يتقدم على الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل أديمولا لوكمان هدف تقدم نيجيريا على الكاميرون في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء الهدف مشابها لهدف محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر ضد الكاميرون، بعد خطأ سونج "مدرب الكاميرون الآن" أمام محمد زيدان، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008.

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