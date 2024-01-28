موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب نيجيريا نظيره أنجولا، يوم الجمعة المقبل "2 فبراير 2024"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ووصل منتخب نيجيريا إلى ربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وعلى الجانب الآخر، فازت أنجولا على ناميبيا بنتيجة 3-0.

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