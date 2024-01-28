نجم منتخب مصر السابق ينتقد حجازي وعبد المنعم والشناوي والنني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية اليوم في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، صعبة للغاية نظرًا لتشابه ظروف كلا المنتخبين في التأهل من دور المجموعات.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الكرة الإفريقية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة ولم يعد هناك منتخب سهل وفي المتناول، فقد ودَعَ المنتخب الجزائري من الدور الأول رغم كونه أحد المرشحين للتتويج باللقب قبل بداية البطولة، لذلك فإن مواجهة الكونغو ستكون صعبة للغاية.

الشناوي وحجازي وعبد المنعم ليسوا في أفضل حالاتهم

وأضاف: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ليسوا في أفضل حالاتهم في هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا وتسببوا في العديد من الأهداف التي سكنت شباك الفراعنة، كما أن هناك علامة استفهام كبيرة حول إصرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني على الدفع بمحمد النني بشكل أساسي.