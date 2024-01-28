موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر الكروي الأول لملاقاة نظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم في إطار منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

فيما صعد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

سيلاقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

سيتم تنقل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة بطولة كأس الأمم الإفريقية.