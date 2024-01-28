تطورات مفاوضات الاهلي مع خليفة الشناوي

كشف الإعلامي أمير هشام تطورات مفاوضات النادي الاهلي مع خليفة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول.

وتعرض الشناوي للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وجاءت إصابة الشناوي على مستوى الكتف، أثناء تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر ضد مصر.

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وخضع الشناوي لإجراء عملية جراحية في ألمانيا، فيما سيغيب لمدة ثلاثة أشهر.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الاهلي، لديه رغبة قوية في الانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية”.

وأضاف: “الاهلي يضع أبو جبل ضمن حساباته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية”.

واختتم: “مفاوضات الاهلي لازالت مستمرة مع سيراميكا كليوباترا، من أجل ضم محمد بسام حارس المرمى، قبل غلق القيد الإفريقي يوم 31 يناير المقبل”.