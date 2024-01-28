بديل إمام وتغيير الطريقة.. التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد المنتخب الوطني المصري مع الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة اللمسات النهائية على خطة المنتخب في مواجهة الكونغو خلال المران الأخير.

وظهر خلال المران الأخير تغيير خطة اللعب من جانب المدير الفني بسبب غياب إمام عاشور الذي تعرض للإصابة بارتجاج في المخ خلال المران الأيام الماضية، حيث سيعتمد المنتخب على طريقة اللعب 1/3/2/4.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد حمدي وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي.

الوسط الهجومي:مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: مصطفى محمد.

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