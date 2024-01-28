الزمالك يحصل على توقيع صفقة جديدة بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك، في الحصول على توقيع مع محمد عاطف لاعب فريق طنطا، لضمه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365" أن نادي الزمالك حصل على توقيع محمد عاطف لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد إعجاب الجهاز الفني بمستوى اللاعب.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، أتم اتفاقه مع مسئولي نادي طنطا، على التعاقد مع اللاعب نظير دفع مقابل مادي أربعة ملايين جنيه، علاوة على الامتيازات الأخرى.

وكان نادي الزمالك، حصل على توقيع مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، لتدعيم صفوف الفريق.

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