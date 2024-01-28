أن بي ايه: ليبرون وليكرز يتغلبان على كوري وووريرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بعد شوطين إضافيين، تفوّق "الملك" ليبرون جيمس على صانع الألعاب المميّز ستيفن كوري وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 145 144، السبت في مواجهة كلاسيكية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتحدى جيمس الواقع بأنه أكبر لاعب في الدوري (39 عاماً)، فسجّل 36 نقطة، 20 متابعة و12 تمريرة حاسمة في 48 دقيقة أمضاها على أرض الملعب.

أما كوري (35 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري مرتين، فلم تكن كافية نقاطه الـ46 لتجنب الخسارة.

حسم جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، المباراة برميتين حرتين قبل ثانية من نهاية الوقت. تقدّم غولدن ستايت قبلها بفارق نقطة، بفضل رمية ثلاثية رائعة من كوري قبل 5.3 ثوان من نهاية الوقت.

وكان كلاي تومسون (24 نقطة) أوصل المباراة إلى شوطها الإضافي الثاني من ثلاثية بعيدة أيضاً قبل سبع ثوان من الصافرة.

أتى كل ذلك، بعد أن عادل كوري نتيجة المباراة المثيرة، عندما كان التوقيت يشير إلى 5.2 ثوان على نهاية الوقت الأصلي.

قال جيمس ان تلك المبارزة مع كوري، سيتأمل فيها ملياً بعد انتهاء مسيرته الزاخرة "حقاً ستستوعب ذلك بعد التوقف عن اللعب وتكون قادراً على المشاهدة مع أحفادك وتقول إنك واجهت أحد افضل من مارس هذه اللعبة".