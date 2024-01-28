جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد، اليوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم المحلية والقارية، حيث تقام مباريات في أمم أفريقيا، وكأس آسيا، بجانب الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء مصر والكونغو في صدام دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، ونعرض مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم:

غينيا الاستوائية ضد غينيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم:

أستراليا ضد إندونيسيا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN ASIAN CUP 1"، و"Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD".

طاجيكستان ضد الإمارات، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN ASIAN CUP 1"، و"Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

سيلتا فيجو ضد جيرونا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

قادش ضد أتلتيك بلباو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد أوساسونا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

جنوى ضد ليتشي، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

هيلاس فيرونا ضد فروزينونى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد ساسولو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

لاتسيو ضد نابولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

يونيون برلين ضد دار مشتات، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بوروسيا دورتموند ضد بوخوم، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

مونبلييه ضد ليل، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

كليرمون فوت ضد ستراسبورج، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

ستاد ريمس ضد نانت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

لوريان ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

تولوز ضد لانس، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

موعد مباراة الزمالك والأهلي السعودي اليوم في نهائي بطولة دبي الودية:

الزمالك ضد الأهلي السعودي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "الزمالك"، و"أبو ظبي الرياضية 1".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم:

وست بروميتش ضد ولفرهامبتون، في تمام الثانية إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

واتفورد ضد ساوثهامبتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Diema Sport HD".

ليفربول ضد نورويتش سيتي، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

نيوبورت كاونتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".