موعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب غينيا الاستوائية لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يصطدم مع نظيره منتخب غينيا، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

موعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب غينيا الاستوائية من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما صعد منتخب غينيا من ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد 4 نقاط.

تذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويدير اللقاء تحكيمياً، الحكم الدولي الصومالي عمر قرطان، وسيتواجد على الفار الجزائري لحلو بن براهيم.