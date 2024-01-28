مصطفى محمد يتراجع مركزا.. ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت مساء أمس السبت، أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وشهد افتتاح الدور مباراتين، نيجيريا والكاميرون 2-0 لصالح الأول، أنجولا وناميبيا 3-0 لصالح أنجولا.

وتغير ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن، إذ يتصدر إميليو نسو لاعب منتخب غينيا الاستوائية الترتيب، برصيد 5 أهداف من 3 مباريات، وصعد إلى المركز الثاني دالا جيلسون لاعب أنجولا، برصيد 4 أهداف، عقب تسجيل هدفين في مباراة أمس.

ويحتل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المركز الثالث، برصيد 3 أهداف من 3 مباريات ويتساوى معه الجزائري بغداد بونجاح، برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع لاعب منتخب أنجولا ونادي الاتحاد السكندري مابولولو، برصيد 3 أهداف.

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