المصري البورسعيدي يوجه الشكر للتونسي إلياس الجلاصي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النادي المصري البورسعيدي الشكر للاعبه التونسي الياس الجلاصي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد موافقة إدارة النادي المصري على العرض المقدم من نادي الأهلي الليبي للحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال نهائي اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان اللاعب الياس الجلاصي والبالغ من العمر 30 عامًا قد انضم للمصري مطلع موسم 2022/2021 قادمًا من صفوف فريق الاتحاد المنستيري التونسي بعقد يمتد لأربعة مواسم قضى منهم موسمان ونصف الموسم مع النسور الخضر.

قدم إلياس الجلاصي الذي يشغل مركز صانع اللعب مستوى متميز للغاية مع أبناء بورسعيد بفضل تمريراته الحاسمة والمفتاحية والتي كانت السبب في تحقيق المصري للفوز في عدد كبير من المباريات التي خاضها مع الفريق وهو الأمر الذي جعل اللاعب محط أنظار عدد كبير من الأندية داخل وخارج مصر.

استطاعت إدارة نادي الاهلي الليبي الظفر الحصول على خدمات اللاعب بعد اتمام كافة الإجراءات مع إدارة النادي المصري وسداد المقابل المادي المطلوب لاتمامها.