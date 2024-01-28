جوزيه جوميز يصل القاهرة خلال ساعات لتدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز علي أعتاب إعلانه رسميًا مديرًا فنيًا لفريق الزمالك، بعدما توصل لاتفاق مع مسؤولي القلعة اليبضاء على كافة التفاصيل لتوقيع عقود تدريب الفارس الأبيض في الفترة القادمة.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك أن المدرب البرتغالي سيصل القاهرة خلال الساعات القادمة لتوقيع العقود بشكل رسمي وإعلانه مدربًا للفريق.

وشهدت الأيام الأخيرة مناوضات عديدة لدي مجلس إدارة نادي الزمالك في ملف المدير الفني للمفاضة بين أكثر من مدرب أجنبى منهم هوفيكينز وجوميز وبيسيرو وجروس حتى تم الاتفاق مع جوميز والذى وافق على قبول المهمة بتدريب الزمالك.

جدير بالذكر أن جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى جوميز تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية، وبني ياس الإماراتي.