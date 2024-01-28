بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع الفرنسي ساشا حتى 2028 رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده بشكل رسمي اليوم الأحد، مع الفرنسي ساشا بوي مدافع جالاتا سراي التركي حتى صيف 2028، ليكون ثاني صفقاته الشتوية خلال الميركاتو الجاري، بعد ضم إريك داير في وقت سابق، قادما من صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة.

جاء بيان النادي البافاري: "تعاقد نادي بايرن ميونيخ مع ساشا بوي من غلطة سراي التركي، وينتقل المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا إلى ميونيخ بعقد حتى 30 يونيو 2028".

وقال بوي، للموقع الرسمي للنادي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل البايرن إنني أتطلع حقًا إلى فريقي الجديد واللعب مع كل هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل".

وأضاف: "كلاعب، أنا مدافع أحب الهجوم، وسعيد بالمشاركة في الهجوم كما هو الحال في الدفاع".

وبدأ ساشا بوي مسيرته في صفوف رين الفرنسي وانتقل معارا إلى ديجون قبل الرحيل إلى جالاتا سراي في عام 2021.

وخاض اللاعب الفرنسي 83 مباراة في إسطنبول، وسجل أربعة أهداف وفاز بلقب الدوري التركي الممتاز الصيف الماضي.

ويحتل بايرن ميونيخ، وصافة ترتيب الدوري الألماني، برصيد 47 نقطة، خلف باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة.