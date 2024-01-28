معلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن علي محمد علي معلق قنوات بي إن سبورتس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، التعليق على مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات ثمن نهائي البطولة، ويواجه الفائز من المباراة، الفائز الآخر من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم، كوصيف المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما تأهل منتخب الكونغو ثاني المجموعة السادسة.

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