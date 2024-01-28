مفاجأة في ملف حراسة مرمى الأهلي.. أول تحرك بشأن عودة لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، تحرك مسؤولي النادي الأهلي، من أجل إعادة علي لطفي حارس الفريق السابق مرة أخرى من نادي زد.

ويعاني النادي الأهلي حاليا من أزمة في مركز حراسة المرمى، بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن النادي الأهلي قام بمراسلة نادي زد من أجل إعادة علي لطفي مرة أخرى خلال الفترة الحالية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الأحمر على مستوى حراسة المرمى.

أضاف المصدر: "النادي الأهلي لم يتحدث بشكل رسمي مع علي لطفي، ولكنهم يثقون في موافقة الحارس على العودة مرة أخرى، خاصة وأنه سيحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي".

وأكمل المصدر: "ربما تقرب العلاقة القوية بين الناديين، علي لطفي مرة أخرى للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم، لحين شفاء محمد الشناوي وعودته للملاعب".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي، خضع لجراحة الليزر في ألمانيا خلال الأيام الماضية، وتقرر غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، بعد إصابته بخلع في الكتف.

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