موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواجه المنتخب القطري نظيره منتخب فلسطين غداً، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2024، والمقامة بدولة قطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " البيت" بقطر.

وتأهل المنتخب القطري إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب فلسطين باعتباره أحد أفضل المنتخبات الثوالث بالبطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وتذاع مباريات البطولة، عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة " Alkass" القطرية، وقناة " Abu Dhabi sports".