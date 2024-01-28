عبدالناصر زيدان يهاجم الصقر: لا أدري لماذا كل هذا الهجوم على صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان، قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، بعد تصريحاته ضد النجم العالمي محمد صلاح قائد منتخبنا الحالي وليفربول الإنجليزي.



أضاف زيدان خلال تصريحاته على "قناة الشمس"، إن الصقر أحمد حسن كان يدافع عن المنتخب ومحمد صلاح في أزمة كأس العالم 2018 بروسيا بسبب التسيب في المعسكر داخل فندق الإقامة.

وتابع، لكن بعدما وصل اللاعب للعلامية وأصبح نجم كبير خلال الوقت الحالي، وأصبحت المصالح غير متواجدة هاجمته بعد إصابته خلال بطولة أمم إفريقيا 2023.

وواصل، لا أدري لماذا كل هذا الهجوم على محمد صلاح، وهل هو متفق عليه أم ماذا، لكن سيتأهل المنتخب وسيعود صلاح ليرفع كأس البطولة.

