جيرونا ينتزع صدارة الدوري الإسباني مجددا

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر جيرونا على نظيره سيلتا فيجو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

سجل اللاعب كريستيان بورتو هدف الفوز لصالح فريقه جيرونا والوحيد في اللقاء، ذلك في الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة.

انتزع جيرونا بتلك النتيجة الصدارة مجددا من ريال مدريد الذي هبط وصيفا، إلى 55 نقطة، فيما يملك الملكي 54 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الجدول.



جيرونا: نتابع بطولة أمم أفريقيا واللاعبين المصريين مميزين

أكد كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، أنهم يتابعون بطولة كأس أمم أفريقيا مضيفا أن مستوى اللاعبين المصريين مميز.

أضاف كيكي كارسيل في تصريحات تلفزيونية، نتابع بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل جيد جدا، والمجموعة التي تعمل معنا سيتي جروب تراقب معنا البطولة للنظر إلى الصفقات التي يُمكن التعاقد معها من تلك البطولة.

وواصل: مستوى اللاعبين المصريين مميز، ولكن عندما نشاهد بطولة كأس الأمم أو نشاهد منتخب مصر، نرى أن اللاعبين يلعبون بطريقة مميزة مثل محمد صلاح الذي يعد أفضل لاعب في العالم.

