لاعب المقاولون العرب ينضم لمنتخب مصر للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب تلقيه خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب إياد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025.

ومن جانبه، رحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الجمعة 26 الي الاثنين 29 يناير 2024.



منتخب الشباب يستدعي لاعب جديد من المقاولون

في سياق آخر، كان نادي المقاولون العرب أعلن تلقيه خطابا من اتحاد الكرة، بشأن أستدعاء اللاعب كريم علي يونس للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025.

وكان نادي المقاولون العرب تلقى منذ أيام خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب مهند محمد للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005

