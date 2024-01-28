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أمم أفريقيا .. بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني أمام جمهورية الكونغو

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، يستهل المنتخب الوطني مواجهاته في مرحلة خروج المغلوب بأمم أفريقيا بدور الـ 16 ، بملاقاة نظيره الكونغو الديموقراطية خلال البطولة التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 


وينتظر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، المنتخب الآخر المتأهل من مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم لحساب ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، لقاء الليلة بتشكيل على النحو التالي :

في حراسة المرمى: أبو جبل.
خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني.
الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

لمشاهدة مباراة مصر والكونغو التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد ..
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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