أمم أفريقيا .. بث مباشر لمواجهة غينيا الإستوائية وغينيا في ثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في السابعة مساء اليوم الأحد ، مواجهة منتخب غينيا الإستوائية أمام غينيا ، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، الطرف الآخر المتأهل من مواجهة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية التي تنطلق مع دقات العاشرة مساء اليوم أيضًا.

أرقام غينيا الاستوائية بعد انتهاء دور المجموعات ..

ويعد منتخب غينيا الاستوائية صاحب الهجوم الأقوى بمنافسات البطولة بعد انتهاء مرحلة المجموعات بتسجيله 9 أهداف.

وبدأ منتخب غينيا الإستوائية مواجهاته في البطولة بالتعادل الإيجابي أمام نيجيريا بهدف لمثله، ثم الانتصار في اللقاء الثاني أمام غينيا بيساو برباعية مقابل هدفين.

ثم المفاجأة الكبرى بالانتصارعلى منتخب كوت ديفوار، منتخب البلد المضيف، برباعية من دون رد ، ليحسم تأهله كأول مجموعته.

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