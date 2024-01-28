علي زين: تريزيجيه والنني تواصلوا معنا بعد الفوز بأمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علي زين، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة اليد، على أن الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تواصلوا مع اللاعبين لتهنئتهم، بعد تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ الفراعنة، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29/21، في المباراة النهائية.

وشدد زين على أن اللاعبين يتابعون مباريات المنتخب المصري لكرة الق\م في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ويتمنوا لهم الفوز باللقب.

تصريحات علي زين

تحدث علي زين في تصريحات إذاعية، حيث قال: "بالتأكيد نشاهد مباريات المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف: "بالتأكيد نتمنى لهم التوفيق وحصد اللقب، لتصبح مصر متوجة ببطولتي إفريقيا لليد والقدم".

وأكمل زين تصريحاته: "اللاعبين في اليد والقدم على تواصل مستمر ودائم ونُحفز بعضنا قبل المواجهات الهامة، تريزيجيه والنني قدما لنا التهنئة بعد التتويج".

وأختتم زين تصريحاته: "بالتأكيد فرصنا كبيرة في النسخة المُقبلة من الأولمبياد لحصد ميدالية، أصعب مرحلة تكون بعد دور المجموعات، ننتظر عودة حسن قداح من الإصابة واللحاق بالمنتخب في باريس، وأيضًا خوض دودو مرحلة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".