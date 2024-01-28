جيرونا يُزيح ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا فوزاً صعباً على حساب نظيره سيلتا فيجو، بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب بالايدوس، لحساب منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ على الكرة والهجمات الخطيرة، سجل هدف الفوز لجيرونا واللقاء الوحيد اللاعب بورتو في الدقيقة 20.

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، في ظهوره الرابع عشر ضد سيلتا فيجو، خلال منافسات الدوري الإسباني، ليرفع رصيده لـ 5 أهداف.

الشوط الثاني مضى الفريقين في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

بهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما خاض 22 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 21 لقاء.

بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.