اخبار الرياضه

أمم أفريقيا..تشكيل غينيا الإستوائية وغينيا الرسمي للمباراة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي غينيا مع نظيره غينيا الاستوائية بعد قليل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها حتى 11 فبراير.
 


تشكيل غينيا:

في حراسة المرمى: إبراهيم كونيه 
الدفاع: أمادو دياورا – كمارا – موري كوناتيه  - كمارا
الوسط: سيلا – دياخابي – دياكتيه – جوليان 
الهجوم: مورجان بونو – محمد لاميني بايو
 

فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:

حراسة المرمى: خيسوس أونو  
الدفاع: فريدريك نتشاما – إيفان سلفادور – خوسيه ماشين – جانيك سام 
الوسط: باسيلو – كارلوس ماريتينز – ساؤول أوبينا – فيرنانديز - بابلو جانيت 
الهجوم: إيميلو نسو
 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا