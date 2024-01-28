أمم أفريقيا..تشكيل غينيا الإستوائية وغينيا الرسمي للمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي غينيا مع نظيره غينيا الاستوائية بعد قليل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها حتى 11 فبراير.





تشكيل غينيا:

في حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

الدفاع: أمادو دياورا – كمارا – موري كوناتيه - كمارا

الوسط: سيلا – دياخابي – دياكتيه – جوليان

الهجوم: مورجان بونو – محمد لاميني بايو



فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:

حراسة المرمى: خيسوس أونو

الدفاع: فريدريك نتشاما – إيفان سلفادور – خوسيه ماشين – جانيك سام

الوسط: باسيلو – كارلوس ماريتينز – ساؤول أوبينا – فيرنانديز - بابلو جانيت

الهجوم: إيميلو نسو

