أمم أفريقيا..تشكيل غينيا الإستوائية وغينيا الرسمي للمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي غينيا مع نظيره غينيا الاستوائية بعد قليل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها حتى 11 فبراير.
تشكيل غينيا:
في حراسة المرمى: إبراهيم كونيه
الدفاع: أمادو دياورا – كمارا – موري كوناتيه - كمارا
الوسط: سيلا – دياخابي – دياكتيه – جوليان
الهجوم: مورجان بونو – محمد لاميني بايو
فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:
حراسة المرمى: خيسوس أونو
الدفاع: فريدريك نتشاما – إيفان سلفادور – خوسيه ماشين – جانيك سام
الوسط: باسيلو – كارلوس ماريتينز – ساؤول أوبينا – فيرنانديز - بابلو جانيت
الهجوم: إيميلو نسو